شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 دقائق - 12:38 صباحًا, 27 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم, تداولاتها على انخفاض.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 650.19 نقطة، أو 2.29 بالمئة، إلى 27685.38 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 64.42 نقطة، أو 1.86 بالمئة ليغلق عند 3400.97 نقطة.

وسجل المؤشر ناسداك المجمع انخفاضاً عند الإغلاق بواقع 189.34 نقطة، أو 1.64 بالمئة، إلى 11358.94 نقطة.

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