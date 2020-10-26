شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم ثري إم (MMM) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 172.05، ارتد منه انخفاضاً وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحول مكاسبه المبكرة إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.53% بما يعادل -0.91 نقطة ليستقر على سعر 169.80 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة العنيد 166.63، وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 169.65، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 182.17.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه