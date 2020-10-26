شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مورجان ستانلي (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليعزز من مكاسبه الأخيرة ويغلق على ارتفاع جديد بلغت نسبته 0.19% بما يعادل 0.10 نقطة ليستقر على سعر 51.87 دولار، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المهم 53.47، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 53.47، ليستهدف بعدها مستوى مقاومته القياسي عند 57.56.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه