شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"سليمان الحبيب": نعتزم التوسع بجدة والرياض الفترة المقبلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف ناصر الحقباني، الرئيس التنفيذي لمجموعة دكتور سليمان الحبيب الطبية، عن سعي الشركة للتوسع بالفترة القادمة حيث تعمل حالياً على إطلاق مستشفيين في جدة وأخرى في مدينة الرياض.

وأوضح أن هناك ثلاثة عوامل أثرت على نتائج الربع الثالث من العام الجاري أولها زيادة أعداد المراجعين والإشغال في أقسام التنويم.

وبين أن ثاني تلك العوامل تأجيل عمليات جراحية من الربع الثاني بسبب الإغلاق التام عزز نتائج الربع الثالث، إلى جانب العامل الثالث وهو النمو في قطاعات الصيدلة وحلول قطاع الأعمال، بحسب موقع قناة العربية.

وكانت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، قد أعلنت أمس الأحد، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نموا في صافي الأرباح قدره 50.9% لتصل إلى 298.79 مليون ريال بالربع الثالث، مقابل 198 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.