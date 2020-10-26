شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تغلق منخفضة وسط حذر حيال نتائج الشركات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين، إذ توخى المستثمرون الحذر قبيل سلسلة تقارير لنتائج الشركات، في حين تأثرت المعنويات سلبا بتنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.

هبط المؤشر نيكي القياسي 0.09 % إلى 23494.34 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39% ليسجل 1618.98 نقطة، وشملت الخسائر قرابة ثلثي القطاعات الثلاثة والثلاثين لبورصة طوكيو، ولاسيما الخدمات والسمسرة والشركات المالية عموما.

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وقال المتعاملون إن المعاملات محدودة بعض الشيء لأن السوق تترقب انتخابات الرئاسة الأمريكية ونتائج الشركات، وصعدت أسهم الشركات التي من المنتظر أن تعلن نتائجها اليوم. فارتفعت أسهم كانون أكثر من 3% ونيتو دنكو 0.68 % ونيدك 0.38 %.

أحجم المستثمرون كذلك عن تكوين مراكز كبيرة في ظل المخاوف المتنامية إزاء حالات الإصابة بفيروس كورونا.

فقد شهدت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات جديدة لها على الإطلاق في اليومين الأخيرين، وفي أوروبا، سجلت فرنسا زيادة غير مسبوقة مطلع الأسبوع وأعلنت إسبانيا حالة طوارئ.