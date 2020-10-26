شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يشكل قناة هابطة جديدة-تحليل - 24-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج منذ تداولات يوم الجمعة بالارتداد سلبا ليتأثر بمقاومة القناة الهابطة الجديدة والممتدة نحو 137.30 لنلاحظ تسلله بذلك نحو مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 136.45 تقريبا.

ثبات المقاومة المذكورة سابقا وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي فإن ذلك يدعم الاستمرارية السلبية لنتوقع انجذاب التداولات بذلك نحو 135.60 و 135.10 بشكل أولي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.30 و 135.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة