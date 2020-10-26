شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لاختراق الحاجز– تحليل - 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر البلاتين اندفاعه الصاعد الأخير بتسجيله لمستوى 917.50 وليستقر بذلك دون العائق المتمثل بمستوى 920.00 ليضطر بذلك لتشكيل ارتداد سلبي مؤقت نحو 890.00. نذكر بأن السيناريو الصاعد سيبقى قائم بثبات دعم القناة الصاعدة والمتمركز حاليا قرب 846.00 بالإضافة إلى تشكيل المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي عند 880.00 مما يدعونا ذلك لترجيح تجديد المحاولات الصاعدة لحين تحقيق السعر لاختراق الحاجز الحالي والوصول نحو الهدف التالي المستقر عند 980.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 880.00 و 920.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يحتاج لاختراق الحاجز– تحليل - 26-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.