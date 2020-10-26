شكرا لقرائتكم خبر عن أجيليتي (AGLTY) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 676 فلس،ليواصل بذلك سلسلة التراجعات التي بداها منذ منتصف الحالي، ليخترق بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 695 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 667.0 بينما مستوى المقاومة هو 682.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط