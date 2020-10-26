شكرا لقرائتكم خبر عن أسيكو (ACICO) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 97٫60 فلس، مستقرا بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 100 فلس، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 90 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 102 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 97.0 بينما مستوى المقاومة هو 98.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط