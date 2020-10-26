شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمية (EDU) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 296 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة يبع على مؤشر استوكاستيك، مما يشير الى إمكانية تراجع السهم لمستويات قد تصل الى 260 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 320 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 292.7 بينما مستوى المقاومة هو 302.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط