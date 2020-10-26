شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 234 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 215 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 245 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 230.0 بينما مستوى المقاومة هو 238.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط