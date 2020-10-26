نور (NOOR) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 26-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 170 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 177 فلس، والذي فشل السهم في تجاوزه منذ الشهر الماضي، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 158 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 180 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 166 بينما مستوى المقاومة هو 172 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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