شكرا لقرائتكم خبر عن "الزعفرانى" رئيسا لشعبة الملابس الجاهزة فى اتحاد الغرف التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شكل مجلس إدارة الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام الغرف التجارية هيئة مكتب الشعبة ، اليوم الأحد ، حيث تم اختيار أحمد الزعفراني ، رئيسا للشعبة وأحمد فوزي نائب أول بالتزكية وأجريت الانتخابات علي منصب النائب الثاني وحسمته بهية نظيم ، وتم اختيار ماهر مغاورى ، سكرتيرا عاما للشعبة بالتزكية ، وفاز سيد مصطفي بمنصب السكرتير العام المساعد بعد إجراء الانتخابات.

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وكانت الجمعية العمومية للشعبة انتخبت منذ أيام 21 عضوا لمجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة 2024 بعد اللجوء إلى صندوق الاقتراع السري ، ومثل مجلس إدارة الشعبة العامة للملابس الجاهزة الجديد كل من ( أحمد حمدي ابو العنين - أحمد فوزي - أحمد عبد الوهاب - أحمد ماهر ابراهيم حسانين- أحمد محمد محمد خليل الزعفراني- أشرف السيد منصور- السيد مصطفي أبو المعاطي - بهية مدحت محمود نظيم- جمال شديد مناع - خالد حسن على حسن- سامح فاروق عبدربه - على عبد الفتاح حسين صباح- ماهر مغاورى عبد الحليم شعلان - محمد أحمد مصطفى طيرة - محمد كامل السيد السقيلى- محمد نبيل جودة محمد البطل- محمد نور الدين أمين محمود- ممدوح رمزي شنودة تادروس- ناصر السيد خليل إبراهيم- هاشم محي الدين محمد هاشم - هشام إبراهيم عبد الحى إبراهيم - إيهاب العسكرى"