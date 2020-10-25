شكرا لقرائتكم خبر عن 218 مليون دولار قيمة صادرات الغذائية المصرية للسوق السعودى خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى السوق السعودية خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 218 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال مدير التسويق بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية تميم الضوي - في تصريح اليوم /الأحد/ - إن السوق السعودي يعد أكبر الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع، حيث يستحوذ على 10% من إجمالي قيمة الصادرات الغذائية خلال الفترة من "يناير- أغسطس 2020".

وأوضح أن أهم صادرات مصر من الصناعات الغذائية للسوق السعودي تتمثل في: (الأجبان - الشيكولاتة - الخضار المجمد - زيت عباد الشمس - مركزات صناعة المشروبات الغازية - محضرات غذائية متنوعة - بسكويت وعجائن غذائية - تبغ وأبدال تبغ مصنعة - تفل قصب السكر - نشاء دستوري من الذرة - خمائر - حلوى جافة).

ووفقا لتقارير المجلس، فإن صادرات مصر من الصناعات الغذائية للملكة العربية السعودية شهدت نموا العام الماضي بنسبة 8% لتسجل نحو 337 مليون دولار مستحوذة على 4.5% من واردات السعودية من المنتجات الغذائية لتحتل المركز السادس.

وتمثلت أهم الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية للسعودية العام الماضي: (الأجبان بقيمة 54 مليون دولار وبنسبة 16% من إجمالي الصادرات - الشيكولاتة بقيمة 48 مليون دولار بنسبة 14% - الخضار المجمد بقيمة 45 مليون دولار بنسبة 13% - زيت عباد الشمس بقيمة 36 مليون دولار وبنسبة 11%).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 218 مليون دولار قيمة صادرات الغذائية المصرية للسوق السعودى خلال 8 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.