شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت حائل ترتفع 201% بالربع الثالث لارتفاع الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت حائل، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 200.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 22.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 23.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 11 مليون ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات.

وارتفعت المبيعات إلى 71.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 62.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 84.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 28.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة ارتفعت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، إلى 61.97 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 20.62 مليون ريال في النصف المقابل من 2020.