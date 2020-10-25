شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح سليمان الحبيب ترتفع 51% بالربع الثالث وإدارتها تُوصي بتوزيع 60 هللة للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 50.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 298.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 198 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 323.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 192.3مليون ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى نمو الإيرادات بمعدل 32.38%، وذلك نتيجة لنمو كل من قطاع المستشفيات وقطاع الصيدليات و قطاع الحلول.

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وارتفعت المبيعات إلى 1.6 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 1.2 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 737.7 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 600.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2020، بقيمة 210 مليون ريال، بواقع 0.6 ريال للسهم، وبنسبة 6% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة ارتفعت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، إلى 438.85 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 402.05 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.