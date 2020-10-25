شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو السوق السعودي خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 25 حتى 29 أكتوبر الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة عذيب للاتصالات، أنابيب، أنعام القابضة، الدوائية، المتطورة، بالإضافة إلى صرف أرباح شركة التموين، فضلاً عن أحقية أرباح شركة اس تي سي.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة إتحاد عذيب للإتصالات، اليوم الأحد، في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشـحين للدورة القادمة (الرابعة) التي تبدأ من تاريخ 26 أكتوبر الجاري، ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 25 أكتوبر 2023.

وتصوت الجمعية العمومية لمجموعة أنعام الدولية القابضة، يوم الثلاثاء، على مُقترح زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 90 مليون ريال، وذلك بهدف تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها.

وتبدأ شركة الخطوط السعودية للتموين، يوم الثلاثاء المُقبل، توزيع أرباح الربع الرابع من العام 2019 بقيمة 114.8 مليون ريال، بما نسبته 14% من قيمة السهم الإسمية، وبواقع 1.4 ريال للسهم.

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وتبحث الجمعية العمومية للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، يوم الثلاثاء، تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس ومكافآت الأعضاء وصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة السعودية للصناعات المتطورة، يوم الأربعاء، تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية 28 أكتوبر 2020، وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 16 سبتمبر 2023.

ويحين، يوم الأربعاء المُقبل، موعد استحقاق توزيع أرباح نقدية بقيمة 2 مليار ريال على مُساهمي شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، عن فترة الاستحقاق للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020، بواقع ريال لكل سهم، وبنسبة 10% من قيمة السهم الإسمية.

وتنتهي، يوم الإثنين، فترة تداول حقوق الأولوية في الأسهم الجديدة من زيادة رأسمال شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، على أن تنتهي مرحلة الاكتتاب يوم الخميس المُقبل.