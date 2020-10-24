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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودية للكهرباء نظمت بالتعاون مع معهد أبحاث الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية (EPRI) ورشا افتراضية لتبادل التعاون المعرفي، في المشاريع البحثية الحالية والمستقبلية في مجال التوليد، والنقل، والتوزيع، والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة.

واستمرت الورش التي نظمها نشاط التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال، ممثلا بإدارة الأبحاث والتطوير في الشركة السعودية للكهرباء أربعة أيام، تمت خلالها مناقشة المشاريع البحثية في 2020م مع المعهد الذي يعتبر الشريك الاستراتيجي للشركة، إضافة إلى عرض المخرجات والتحديات.

وتخلل هذه الورش لقاء تنفيذي بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء ورئيس اللجنة التوجيهية للأبحاث والتطوير والابتكار، المهندس إبراهيم الجربوع، بمشاركة عدد من نواب الأنشطة ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات والمختصين، الذين تجاوز عددهم 70 مشاركا، ناقشوا خلاله موضوعات استراتيجية عدة، أبرزها استخدامات الذكاء الاصطناعي في الطاقة، وآثار جائحة COVID19، وابتكارات التقنيات، وآثار دخول أنظمة الطاقة النظيفة وجودة الطاقة.