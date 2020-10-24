شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح وإيرادات "كوكاكولا" خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "كوكاكولا" انخفاض أرباحها وإيراداتها الفصلية خلال الربع السنوي الثالث من العام الجاري الأمر الذي دفع السهم نحو الانخفاض في جلسة يوم الجمعة.



وسجلت "كوكاكولا" أرباحا فصلية بنحو 1.74 مليار دولار أو ما يعادل 40 سنتا للسهم في الربع الثالث مقارنة بأرباح قدرها 2.59 مليار دولار أو ما يعادل 60 سنتا للسهم في نفس الفترة من العام الماضي فيما توقع محللون أرباحا عند 46 سنتا للسهم.

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وهبطت إيرادات شركة المشروبات الغازية الأمريكية بنسبة 9% إلى 8.65 مليار دولار في الربع الثالث المنتهي في الثلاثين من سبتمبر/أيلول مقاربنة بـ9.51 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، لكنها أعلى من توقعات عند 8.36 مليار دولار.



هذا، وتحاول "كوكاكولا" الصمود في مواجهة أزمة كورونا من خلال تقليص أنشطتها وأعمالها مرتفعة التكاليف.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "كوكاكولا" بنسبة 0.3% إلى 50.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 51.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 50.4 دولار.