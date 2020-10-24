شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تخسر 7.6 مليار ريال خلال أسبوع..ومؤشرها الرئيسي يتراجع 0.41% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.41% خاسراً 41.09 نقطة ليغلق عند مستوى 9958.37 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 7.6 مليار ريال ليغلق عند مستوى 587.991 مليار ريال بنسبة انخفاض 1.28%، وبلغ حجم التداول 1.02 مليار سهم بقيمة 2.14 مليار ريال عبر تنفيذ 40.56 ألف صفقة.

وهبط ببورصة قطر 5 قطاعات، على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.62%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.45%، ثم قطاعي الصناعة والتأمين بنسبة 1.18%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية 0.24%.

وتراجع 30 سهماً ببورصة قطر، على رأسها السينما بنسبة 9.04%، بينما ارتفع 16 سهماً تصدرها سهم التجاري بنسبة 2.65%، فيما استقر سهم التحويلية عند مستوى الأسبوع السابق البالغ 3.34 ريال.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة قطر للتأمين، عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 202، وذلك في 27 أكتوبر الجاري، فيما أعلنت مجمع شركات المناعي، عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث 2020 ، وذلك يوم 1 نوفمبر.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.