شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء خلال جلسات الأسبوع المنتهى باستثناء "أبوظبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.57% خاسراً 48.61 نقطة ليغلق عند مستوى 8505.18 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 87.670 مليار ريال، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.41% خاسراً 41.09 نقطة ليغلق عند مستوى 9958.37 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 7.6 مليار ريال ليغلق عند مستوى 587.991 مليار ريال، وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.4% خاسراً 9.08 نقطة ليغلق عند مستوى 2185.55 نقطة، إلا أن رأس المال السوقي ربح 240 مليون درهم ليغلق عند مستوى 308.85 مليار درهم.

كما هبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 2.05% خاسراً 30.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1447.53 نقطة، تراجع المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 1.01% خاسراً 36.23 نقطة ليغلق عند مستوى 3557.4 نقطة، للأسبوع السابع على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 46.71 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.043 مليار ريال، ونزلت مؤشرات بورصة الكويت، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.05% رابحاً 2.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4556.74 نقطة، إلا أن رأس المال السوقي خسر 1.43 مليار درهم ليغلق عند مستوى 680.71 مليار درهم.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.57% خاسراً 48.61 نقطة ليغلق عند مستوى 8505.18 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 87.670 مليار ريال، لتغلق عند مستوى 9.110 تريليون ريال، وبلغ حجم التداول 1.93 مليار سهم بقيمة 45.56 مليار ريال.

وهبط ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.31% يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 12.31%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة بلغت 7.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%.

وتصدر سهم "أنعام القابضة" القائمة الخضراء بنسبة 0.73%، فيما تصدر سهم "زين السعودية" القائمة الحمراء بنسبة 12.24%، وتصدر سهم "الكابلات السعودية" الأسهم النشطة بالقيمة، بنحو 2.24 مليار ريال.

بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.41% خاسراً 41.09 نقطة ليغلق عند مستوى 9958.37 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 7.6 مليار ريال ليغلق عند مستوى 587.991 مليار ريال بنسبة انخفاض 1.28%، وبلغ حجم التداول 1.02 مليار سهم بقيمة 2.14 مليار ريال عبر تنفيذ 40.56 ألف صفقة. بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.41% خاسراً 41.09 نقطة ليغلق عند مستوى 9958.37 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 7.6 مليار ريال ليغلق عند مستوى 587.991 مليار ريال بنسبة انخفاض 1.28%، وبلغ حجم التداول 1.02 مليار سهم بقيمة 2.14 مليار ريال عبر تنفيذ 40.56 ألف صفقة.

وهبط ببورصة قطر 5 قطاعات، على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.62%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.45%، ثم قطاعي الصناعة والتأمين بنسبة 1.18%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية 0.24%.

وتراجع 30 سهماً ببورصة قطر، على رأسها السينما بنسبة 9.04%، بينما ارتفع 16 سهماً تصدرها سهم التجاري بنسبة 2.65%، فيما استقر سهم التحويلية عند مستوى الأسبوع السابق البالغ 3.34 ريال.

بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.4% خاسراً 9.08 نقطة ليغلق عند مستوى 2185.55 نقطة، إلا أن رأس المال السوقي ربح 240 مليون درهم ليغلق عند مستوى 308.85 مليار درهم. بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.4% خاسراً 9.08 نقطة ليغلق عند مستوى 2185.55 نقطة، إلا أن رأس المال السوقي ربح 240 مليون درهم ليغلق عند مستوى 308.85 مليار درهم.

وهبط ببورصة دبي قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.5% بضغوط هبوط سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.9%، بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.5%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 2.2% مدفوعاً بصعود سهم إعمار مولز بنسبة 2.8%، داماك العقارية دبي بنسبة 23.1%.

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بورصة البحرينهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 2.05% خاسراً 30.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1447.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 18.47 مليون سهم بقيمة 3.46 مليون دينار بحريني. بورصة البحرينهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 2.05% خاسراً 30.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1447.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 18.47 مليون سهم بقيمة 3.46 مليون دينار بحريني.

وهبط قطاع البنوك التُجارية بنسبة انخفاض 3.85% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المُتحد-البحرين بنسبة 4.36%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.44%، بنك البحرين الإسلامي بنسبة 5%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.08% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.66%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.54% مدفوعاً بسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسكلية (بتلكو) بنسبة 0.77%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 0.24% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 0.25%.

بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.04% خاسراً 116.8 نقطة ليغلق عند مستوى 5618.43 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.30% خاسراً 146.58 نقطة ليغلق عند مستوى 6230.87 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.25% خاسراً 55.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4401.81 نقطة، كما تراجع "رئيسي 50" بنسبة 1.23% خاسراً 55.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4464.03 نقطة. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.04% خاسراً 116.8 نقطة ليغلق عند مستوى 5618.43 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.30% خاسراً 146.58 نقطة ليغلق عند مستوى 6230.87 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.25% خاسراً 55.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4401.81 نقطة، كما تراجع "رئيسي 50" بنسبة 1.23% خاسراً 55.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4464.03 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 1.39 مليار سهم بقيمة 278.69 مليون دينار عبر تنفيذ 73.71 ألف صفقة، وخسر رأس المال السوقي 679 مليون دينار ليغلق عند مستوى 32.613 مليار دينار.





بورصة مسقطتراجع المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 1.01% خاسراً 36.23 نقطة ليغلق عند مستوى 3557.4 نقطة، للأسبوع السابع على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 46.71 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.043 مليار ريال، وبلغ حجم التداول 40.22 مليون سهم بقيمة 5.12 مليون ريال.

وتقدم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" قائمة الأسهم الحمراء بنسبة 31.91%، أعقبه سهم المتحدة للتمويل بنسبة 31.51%، يليه سهم أعلاف ظفار 9.52%، فيما ارتفع سهم "الجزيرة للخدمات" قائمة الأسهم الخضراء بنسبة 15.64% أعقبه سهم "إس إم إن باور" بنسبة 7.69%، يليه سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 4.76%.





بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.05% رابحاً 2.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4556.74 نقطة، إلا أن رأس المال السوقي خسر 1.43 مليار درهم ليغلق عند مستوى 680.71 مليار درهم.

وصعد ببورصة أبوظبي قطاع العقارات بنسبة نمو 5.1% مدفوعاً بارتفاع سهم الدار العقارية بنسبة 5.3%، وقفز قطاع الاتصالات بنسبة نمو 1.06%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة انخفاض 0.8% بضغوط هبوط سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.1%، بنك أبوظبي التجاري بنسبة 4.9%.