شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الجمعة رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن سجل مكاسب أسبوعية.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في أمريكا ارتفع على نحو طفيف إلى 53.5 نقطة خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو ما توافق مع التوقعات مقارنة بقراءة سبتمبر/أيلول عند 53.2 نقطة.

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على صعيد آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



هذا، ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين البيت الأبيض والكونجرس بشأن حزمة التحفيز المالي الثانية لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد.



وفي ختام التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1% أو ما يعادل ثلاثة سنتات إلى 24.675 دولار للأوقية، وحقق المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وبلغ أعلى سعر عند 24.980 دولار وأقل سعر عند 24.500 دولار.