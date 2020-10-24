الاقتصاد

الذهب يغلق على استقرار قرب إغلاق الجمعة الماضية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك في ظل استمرار عدم اليقين حيال حزمة التحفيز المالي الثانية في الولايات المتحدة.


ويهدف البيت الأبيض إلى تكثيف المحادثت مع زعماء الكونجرس من أجل تمرير حزمة التحفيز الثانية قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة.

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ومن جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" على وجود تقدم ملموس في المفاوضات بين زعماء الكونجرس والبيت الأبيض حول حزمة التحفيز المالي، لكنها لا تتوقع تمريرها سريعاً نظرا لأن سن تشريع لها يحتاج لمزيد من الوقت.


من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.


وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة تقل عن 0.1% أو ما يعادل 60 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 1905.20 دولار للأوقية، وحقق خسائر أسبوعية بأقل من 0.1%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1917.3 دولار وأقل سعر عند 1895.2 دولار.

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