الاقتصاد

الدولار يبقي على خسائره عقب بيانات اقتصادية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الجمعة وأبقى على خسائره في اعقاب صدور بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.


وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في أمريكا ارتفع بكشل طفيف إلى 53.5 نقطة خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو ما توافق مع التوقعات مقارنة بقراءة سبتمبر/أيلول عند 53.2 نقطة.

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ولا تزال الشكوك تحيط بإمكانية التوصل إلى اتفاق حول الحزمة المالية الثانية خاصة مع اقتراب انعقاد انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.


كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" قد صرحت أمس بأن هناك تقدما ملموسا في المفاوضات بين زعماء الكونجرس والبيت الأبيض حول حزمة التحفيز المالي، لكنها لا تتوقع تمريرها سريعاً نظرا لأن سن تشريع لها يحتاج لمزيد من الوقت.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.

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