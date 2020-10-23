شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في أحدى عشرة جلسات من الأعلى له منذ 21 من أيلول/سبتمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 0.7117 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7118، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7110، بينما حقق الأعلى له منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري عند 0.7139.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءات الأولية لمؤشرات مدراء المشتريات الصناعي والخدمي بالإضافة إلى المركب ماركيت عن استراليا، والتي أوضحوا تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 54.2 مقابل 55.4 في أيلول/سبتمبر الماضي، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.8 مقابل 50.8 في أيلول/سبتمبر، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المركب اتساعاً إلى ما قيمته 53.6 مقابل 51.1 في أيلول/سبتمبر.

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على الصعيد الأخر، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى فعليات المنظرة الرئاسية التي تجرى عبر الأقمار الصناعية بين الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن وبالأخص أن تلك المناظرة الجارية تعد أخر مناظرة بين مرشحي الرئاسية الأمريكية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 53.5 مقابل 53.2 في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.7 مقابل 54.6 في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، لا يزال الشد والجذب قائم بين قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حول إقرار حزمة تحفيز ثانية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مع العلم أنه مع مرور الوقت تتلاشي فرص إقرارها قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 41.1 مليون ولقي 1,128,325 شخص مصرعهم في 235 دولة.