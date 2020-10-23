شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق مكاسب طفيفة – تحليل - 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية طفيفة ليتحرك فوق 0.7100، مقترباً من مقاومة القناة التصحيحية الهابطة التي تظهر بالصورة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يعود إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.6964 بشكل رئيسي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.7185 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7050 والمقاومة 0.7180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط