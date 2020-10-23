شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط حول المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة جيدة أمام السعر، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي ووصوله إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 39.30 ثم 38.10.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستوى 41.60 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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