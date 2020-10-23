الفضة تضغط على الدعم – تحليل - 23-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة محاولات لكسر دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار تأكيد الكسر لفتح الطريق أمام استمرار الموجة اللحظية الهابطة، والتي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 23.60.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدعم فرص تحقيق الكسر المطلوب، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 25.06.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.90 والمقاومة 25.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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