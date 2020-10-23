شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 22-10-2020 وفقا لما أعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، استقرارا حيث سجلت اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها وسجلت أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو،. وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو،بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو،

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، اسعار البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها،

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والجدير بالذكر أن حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن حجم الواردات من اللحوم المستوردة سنويا تقدر بنحو 250 ألف طن من البرازيل والهند، والتى تعتبر من أكبر الدول التى لديها مجازر عملاقة وتصدر لكافة دول العالم وتتميز اللحوم البرازيلى بجودتها مقابل الهندى، نظرا للبيئة الخصبة والمجازر العملاقة بدولة البرازيل حيث نستورد منها 150 ألف طن، ومن الهند 100 ألف طن سنويا.

وأضاف النجار، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أزمة كورونا أثرت على كافة الأسواق العالمية وفى مصر، وتراجعت حجم الواردات من اللحوم خلال العام الجارى 2020 بنحو 40%، إلا أن هناك كميات من المعروض كبيرة فى السوق المصرى ولم تتعرض اللحوم لأى نقص، متوقعا أن تتعافى الأسواق عند الانتهاء من جائحة كورونا حول العالم وفى مصر، إلا أن الأزمة لم تؤثر على طبيعة المعروض من السلع الغذائية.