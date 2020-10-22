شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض بعد تسوية إضراب العمال في تشيلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتسوية إضرابات عمال مناجم المعدن الأحمر في تشيلي.



يأتي ذلك في ظل استمرار عدم اليقين حيال حزمة التحفيز المالي الثانية في الولايات المتحدة والشكوك بشأن تمريرها خاصة قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

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وكان اتحاد عمال المناجم في تشيلي قد أعلن التوصل إلى اتفاق لتعديل العقود من أجل إنهاء الإضراب الذي أثر على إنتاج البلاد من النحاس، ومن ثم تستأنف المناجم أنشطتها الإنتاجية مما يضغط على الأسعار.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 3.15 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر عند 3.19 دولار وأقل سعر عند 3.14 دولار.