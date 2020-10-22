شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة أسبوع بفعل توقف هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالتزامن مع توقف هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,910.72$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,924.29$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,926.05$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,931.42$ للأونصة ، بدعم هبوط العملة الأمريكية.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ، بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 92.47 نقطة ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، عاكسا توقف هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تجددت عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تزايد الشكوك فى حل الخلافات السياسية فى الولايات المتحدة ،وإقرار تحفيز مالي جديد يدعم الاقتصاد الأمريكي فى مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

اتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الديمقراطيين بعدم الاستعداد لصياغة حل وسط مقبل بشأن حزمة المساعدات الاقتصادية فى البلاد ،فى الوقت الذي تشير التوقعات إلى صعوبة موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على التحفيز المالي قبل انتخابات الرئاسة فى 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 0.58 طن متري ،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,269.35 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 28 أيلول/سبتمبر الماضي.