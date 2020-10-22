شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.3% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.3% خاسراً 25.41 نقطة ليصل إلى مستوى 8471.44 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.66% خاسراً 101.25 نقطة ليصل إلى مستوى 15159.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 139.7 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال.

وهبط 17 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.86%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.39%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.23%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.18%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.85% ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.82%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة وإنتاج الأغذية بنسبة 0.68%.

Advertisements

وقفز 35 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بن داود" بنسبة 9.85%، ثم سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 6.10%، ثم سهم "إعمار" بنسبة 3.59%، فيما تراجع 153 سهماً على رأسها سهم "أم آي سي" بنسبة 6.71%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 4.12%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 3.60%، فيما تصدر سهم "طباعة وتغليف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 124.5 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلن البنك العربي الوطني، عن بدء طرح إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي من خلال طرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين، قام البنك بتعيين شركة إتش اس بي سي بي ال سي وشركة جي. بي. مورقان للأوراق المالية بي ال سي كمديري الاكتتاب وسجل الاكتتاب، بالإضافة إلى شركة العربي الوطني للاستثمار كمدير اكتتاب.