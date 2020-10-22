شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت بإيجابية ليقترب من المقاومة المحورية الأولى 42.45، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ودون 43.30 ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يتواجد الهدف الرئيسي للموجة الهابطة المقترحة عند 40.23.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 42.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط