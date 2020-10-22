شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الصاعد الآن متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 39.30 ثم 38.10 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 41.10 لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.10 والمقاومة 41.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط