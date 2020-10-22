شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة قرب المقاومة المحورية 25.06 ويحافظ على ثباته دونها حتى الآن، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة لهذا اليوم، بانتظار كسر مستوى 24.50 لتأكيد التوجه نحو هدفنا الرئيسي المتوقع عند 23.60، مع التذكير بأن اختراق 25.06 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 26.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 25.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط