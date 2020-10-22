شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لمقاومة القناة الصاعدة ولا يزال دونها حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.1720 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن اختراق 1.1870 سيوقف التوقعات السلبية ويدفع السعر للارتفاع من جديد والتوجه نحو 1.2011 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1740 والمقاومة 1.1900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 22-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.