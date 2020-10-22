شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لمقاومة القناة الصاعدة ولا يزال دونها حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.1720 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن اختراق 1.1870 سيوقف التوقعات السلبية ويدفع السعر للارتفاع من جديد والتوجه نحو 1.2011 مبدئياً.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1740 والمقاومة 1.1900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت