شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الاتصالات السعودية ترتفع 0.7% بالربع الثالث وإدارتها تُوصي بتوزيع 2 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 0.728% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 3.5 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 3.3 مليار ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى اارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 5.43%، وانخفاض تكاليف الإيرادات بنسبة 4.56%.

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وارتفعت المبيعات إلى 14.9 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 14.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الاسمية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.4 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 8.3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

ويُذكر أن أرباح الشركة تراجعت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 5.63 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.59 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.