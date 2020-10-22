جالاكسى المستثمرة فى خطوط أنابيب أدنوك تفوض بنوكا لبيع سندات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة أن جالاكسي بايبلاين أسيتس، التي يملكها تحالف مستثمرين حصل على حصة في أصول أدنوك لخطوط أنابيب الغاز، فوضت بنوكا لبيع سندات دولارية على ثلاث شرائح.

وفوضت جالاكسي سيتي جروب وإتش.إس.بي.سي كمنسقين عالميين، وسيكون بي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وميزوهو وإم.يو.إف.جي وبنك ستاندرد تشارترد مديرو دفاتر مشتركين لترتيب اتصالات مع المستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط اعتبارا من اليوم 22 أكتوبر .

وأفادت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، والصادرة عن أحد البنوك المفوضة في العملية، بأن الشركة تعتزم طرح سندات دولارية بسعر فائدة ثابت وبآجال استحقاق تصل إلى 20 عاما.

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والشركة المصدرة للسندات مملوكة لكونسرتيوم من مستثمرين يضم جي.آي.بي، وبروكفيلد، وصندوق الثروة السيادي السنغافوري، وسنام مالكة ومشغلة بنى تحتية للغاز في أوروبا.

وهي تملك حصة 47.7 بالمئة في أصول أدنوك لخطوط أنابيب الغاز بعد أن وقعت اتفاقا بعشرة مليارات دولار مع أدنوك في يونيو. وكان الاستحواذ مدعوما بقرض تجسيري قيمته ثمانية مليارات دولار تقريبا.