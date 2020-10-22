شكرا لقرائتكم خبر عن "مواد البناء" تطالب بالإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة فى المحافظات، وذلك فى ظل اقتراب المهلة التى أعلنت عنها الحكومة بتعليق حركة البناء فى المحافظات المختلفة لمدة 6 أشهر والتى تنتهى مع انتهاء شهر نوفمبر.

وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن حركة سوق مواد البناء تشهد استقرارا خلال الفترة الماضية وذلك بعد توقف البناء فى المحافظات منذ قرار الحكومة بوقف عمليات البناء لحين الإنتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، موضحا أن توقف البناء يؤثر على عمليات البيع المصانع والتجار وبالتالى يقلل من حجم الضرائب والرسوم.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء بالرغم من السماح الحاصلين على تراخيص بناء ببناء 4 أدوار وهو ما ساهم فى تنشيط السوق قليلا، ولكن يجب أن يعلن عن الاشتراطات الجديدة البناء وذلك ليستعد أصحاب تلك الأراضى والتجهيز للبناء وفقا الاشتراطات الجديدة.

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يذكر أن الجمعية العمومية للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية عقدت جلسة إجراءات برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الاحد لانتخاب مجلس ادارة الشعبة وهيئة مكتبها.

وبعد اللجوء لصندوق الاقتراع السرى تم انتخاب مجلس ادارة الشعبة ثم اختيار هيئة المكتب بالتزكية حيث جاء احمد الزينى رئيسا الشعبة للمرة الخامسة وحمدى رضيوى ورفعت فوزى نائبين أول وثان وعبد العزيز قاسم سكرتيرا عاما وعلاء الدين النجار سكرتيرا عاما مساعدا.

وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية الشعبة بزيادة السعى لخدمة قطاعها من خلال مناقشة كافة الموضوعات وترتيب أولوياتها مؤكدا على دعم الاتحاد لكل الشعب النوعية لدعم الأنشطة المختلفة ومن ثم دعم اقتصادنا القومي.

من جانبه قال احمد الزينى عقب انتخابه بالإجماع رئيسا الشعبة أن الفترة القادمة تحتاج تكاتف كافة الأطراف لمساندة هذا القطاع مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعة لجان من مجلس إدارة الشعبة لمناقشة الموضوعات التى تهم هذا القطاع منها لجان (الضرائب والاسمنت والحديد ولجنة خاصة لمتابعة شروط مواد البناء) مشددا على اهمية العمل الجماعى خلال دورة مجلس إدارة الشعبة الحالية 2024.