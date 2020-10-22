شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 595 فلس، والذي يشكل مستوى الدعم الحالي، وهو ما دفع السهم لأعلى ليغلق مرتفعا عند مستوى 611 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 630 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 590 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 605 بينما مستوى المقاومة هو 617 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد