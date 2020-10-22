شكرا لقرائتكم خبر عن المعدات (EQUIPMENT) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 16 فلس، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة ضغطت على السهم ليغلق عند مستوى 15٫50 فلس، بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، ونتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 14٫50 فلس كمستوى أول ثم 13 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 15.3 بينما مستوى المقاومة هو 15.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط