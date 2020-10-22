شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلا" تحقق أرباحاً للربع السنوي الخامس على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "تسلا" تحقيق نتائج أعمال إيجابية شملت إيرادات وأرباح قوية خلال الربع السنوي الثالث بما تجاوز توقعات المحللين في الأسواق مما دفع السهم نحو الارتفاع في تداولات ما بعد إغلاق جلسة الأربعاء.



وقالت "تسلا" إنها حققت أرباحا بحوالي 331 مليون دولار أو 27 سنتا للسهم خلال الربع الثالث مقارنة بتحقيق أرباح قدرها 16 سنتا للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.



وباستثناء بعض المواد المكررة والبنود، سجلت الشركة الأمريكية للسيارات الكهربائية أرباحا معدلة بحوالي 874 مليون دولار أو ما يعادل 76 سنتا للسهم مقارنة بـ37 سنت للسهم قبل عام بينما أشارت التوقعات إلى تحقيق أرباح معدلة عند 56 سنتا للسهم.

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وقفزت إيرادات "تسلا" إلى 8.77 مليار دولار في الربع الثالث من 6.30 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، في حين توقع محللون إيرادات بنحو 8.28 مليار دولار.



وذكرت "تسلا" إنها رفعت قدرتها الإنتاجية لـ"موديل 3" في مصنع "شنغهاي" إلى 250 ألف سيارة سنويا، كما أكدت امتلاك سيولة بنحو 14.5 مليار دولار بنهاية الربع الثالث.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 0.2% وأغلق عند 422.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 432.9 دولار وأقل سعر عند 421.2 دولار.