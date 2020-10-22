شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال محمد المنوفى يكشف تأثير ارتفاع أسعار الغاز للمصانع على الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد المنوفى رجل الاعمال ورئيس مجلس إدارة شركة «إلكتروستار» للصناعات الهندسية، أنه لا احد ينكر أن اسعار غاز المصانع مرتفعة للغاية وأدت إلى ارتفاع التكلفة ولكن فى المقابل يوجد تراجع فى سعر الدولار نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مما يساهم فى تعويض بعض التكلفة وتراجع تكلفة الاستيراد.

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وأكد المنوفى فى تصريح لـ"الخليج 365" أن طول ما مصر بتتقدم "بيهون " كل حاجة، لافتا الى أن الدولة تحتاج كم من الأموال الهائلة للاستمرار فى التنمية التى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها الطرق والكباري والتى سهلت الانتقال والذى يمثل العصب الرئيسى فى التنمية، وهذه الطرق التى تم تشييدها ونقلت مصر من ضمن الدول المتقدمة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «إلكتروستار»، أنه لا احد ينكر ان المصانع المصرية عانت كثيرا من جائحة كورونا ولكن مايحدث فى مصر من تنمية يمحى هذه المعاناة، مشيدا بالدور الرئيسى والمحوري الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تشجيع ومساندة الصناعة في مختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تطور كثير في هذه الصناعات، أظهر نموا ملموسا في الاقتصاد المصري.