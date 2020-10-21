شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. وتصدر"بن داود" القائمة الخضراء في أول يوم تداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.42% خاسراً 36.15 نقطة ليغلق عند مستوى 8496.85 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2% رابحاً 298.89 نقطة ليغلق عند مستوى 15261.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 372.7 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.23%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.96%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاعي الطاقة والإعلام والترفيه بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.16%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 7.88%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.78%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.71%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.56%.

Advertisements

وقفز 92 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بن داود" بنسبة 10%، ثم سهم "أم آي سي" بنسبة 9.97%، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 7.50%، فيما تراجع 95 سهماً على رأسها سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 4.02%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 3.78%، ثم سهم "مجموعة صافولا" بنسبة 3.35%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 490 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلن البنك العربي الوطني، عن بدء طرح إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي من خلال طرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين، قام البنك بتعيين شركة إتش اس بي سي بي ال سي وشركة جي. بي. مورقان للأوراق المالية بي ال سي كمديري الاكتتاب وسجل الاكتتاب، بالإضافة إلى شركة العربي الوطني للاستثمار كمدير اكتتاب.