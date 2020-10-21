شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لأعلى مستوى فى أسبوع بدعم هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى أسبوع ، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بدعم الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،ونشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.75% إلى 1,922.77$ الأعلى منذ 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,908.70$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,908.49$.

على صعيد تعاملات الأمس حقق المعدن الأصفر"الذهب" ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع ارتفاع معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.4% ، مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 92.68 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الهبوط الحاد فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ،والتركيز على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، مع تزايد آمال إقرار برنامج الإغاثة الجديد من فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي " دونالد ترامب".

قال ترامب يوم الثلاثاء إنه مستعد لقبول مشروع قانون مساعدات مالية كبير ، على الرغم من معارضة حزبه الجمهوري.

ويدعم ارتفاع أسعار الذهب أيضا ، عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية فى الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 2.92 طن متري ،فى ثاني انخفاض يومي فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،لينزل الإجمالي إلى 1,269.93 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 28 أيلول/سبتمبر الماضي.