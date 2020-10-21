سيتي جروب يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 21-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم سيتي جروب (C) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحقق مكاسب حذرة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.45% بما يعادل 0.62 نقطة ليستقر على سعر 43.52 دولار، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 46.14، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 38.74.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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