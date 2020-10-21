شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يجد صعوبه في الارتفاع – تحليل – 21-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كاتربللر (CAT) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.87% بما يعادل 1.46 نقطة ليستقر على سعر 168.99 دولار، وقد جاء هذا الارتفاع ضعيفاً بسبب بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 167.37، ليستهدف مستوى المقاومة 178.93.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد