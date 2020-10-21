شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 21-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حذرة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.58% بما يعادل 0.72 نقطة ليستقر على سعر 124.95 دولار، وذلك في ظل تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 127.48، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 120.50 استعداداً لكسره.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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