شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 21-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 21-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 231.46 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 بنحو 231.46 ريال بما يعادل 61.72 $ سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 بنحو 212.18 ريال بما يعادل 56.57 $ سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بنحو 202.53 ريال بما يعادل 54.00 $ سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 بنحو 173.60 ريال بما يعادل 46.29 $ سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 بنحو 135.02 ريال بما يعادل 36.00 $ Advertisements سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 بنحو 115.73 ريال بما يعادل 30.86 $ سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب بنحو 7,198 ريال بما يعادل 1,919 $ سعر جنيه الذهب

سعر جنيه الذهب بنحو 1,620 ريال بما يعادل 432.03 $ سعر كيلو الذهب

سعر كيلو الذهب بنحو 231,462 ريال بما يعادل 61,717 $ ارتفع الذهب اليوم الأربعاء بفضل تفاؤل حيال إمكانية توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة مساعدات لمتضرري كورونا قبل انتخابات الرئاسة الأمر الذي أضعف الدولار وعزز إغراء المعدن الأصفر كأداة للتحوط في مواجهة التضخم. وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.5 % إلي 1916.61 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد لأعلى مستوى في اسبوع في وقت سابق من الجلسة. وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 % إلى 1919.90 دولار.

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