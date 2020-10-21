شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بعد زيادة غير متوقعة فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ليتخلي الخام الأمريكي عن أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ،ويستأنف خام برنت خسائره التي توقفت مؤقت بالأمس ، يأتي هذا التراجع بعدما أظهرت بيانات أولية فى الولايات المتحدة ،زيادة غير متوقعة فى المخزونات التجارية ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى مستوي 40.88$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.13$، وسجل أعلى مستوي عند 41.57$ ،وانخفض خام برنت بأكثر من 1.3% إلى مستوي 42.34$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.92$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.02$.

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عند تسوية الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.1% ،وسجل أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 41.87$ للبرميل ، بفضل آمال التحفيز الاقتصادي فى الولايات المتحدة ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.75% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 16 تشرين الأول/أكتوبر، فى ثاني زيادة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.9 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 0.5 مليون برميل.